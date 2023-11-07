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РФ завдала двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі, – ОВА

7 листопада 2023 19:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ завдала двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі, – ОВА
РФ завдала удару по Запоріжжю. Ілюстративне фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти завдали два ракетні удари по Запорізькій області увечері 7 листопада. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

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"О 17:30 рашистські терористи завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району", — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, тип ракет наразі уточнюється.Інформації щодо постраждалих не надходило.

Удар по Запоріжжю
Скриншот допису Малашка

Нагадаємо, що 7 листопада російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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