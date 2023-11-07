РФ завдала двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі, – ОВА
Російські окупанти завдали два ракетні удари по Запорізькій області увечері 7 листопада. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.
РФ вдарила по Запоріжжю 7 листопада
"О 17:30 рашистські терористи завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району", — йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, тип ракет наразі уточнюється.Інформації щодо постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що 7 листопада російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
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