РФ завдала двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі, – ОВА

РФ завдала удару по Запоріжжю. Ілюстративне фото: google.com

Російські окупанти завдали два ракетні удари по Запорізькій області увечері 7 листопада. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

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"О 17:30 рашистські терористи завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району", — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, тип ракет наразі уточнюється.Інформації щодо постраждалих не надходило.

Скриншот допису Малашка

Нагадаємо, що 7 листопада російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.