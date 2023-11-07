Удар по Кривому Рогу — куди влучили окупанти
Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки російської атаки
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали. Решту інформації з’ясовуємо", — написав він.
Раніше ми писали, що у Кривому Розі сьогодні вже вдруге лунали вибухи. В Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу авіаційного нападу.
Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього були влучання, через що одна людина загинула.
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