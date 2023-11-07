Удар по Кривому Рогу — куди влучили окупанти

Обстріл Кривого Рогу 8 вересня. Ілюстративне фото: Сергій Лисак

Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали. Решту інформації з’ясовуємо", — написав він.

Скриншот допису з телеграм-каналу Сергія Лисака

Раніше ми писали, що у Кривому Розі сьогодні вже вдруге лунали вибухи. В Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу авіаційного нападу.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього були влучання, через що одна людина загинула.