РФ нанесла два ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье, – ОВА

РФ нанесла удар по Запорожье. Иллюстративное фото: google.com

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожской области вечером 7 ноября. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил председатель ОВА Юрий Малашко.

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"В 17:30 рашистские террористы нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре, расположенной в одном из населенных пунктов Михайловской ОТГ Запорожского района", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, тип ракет пока уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

Скриншот сообщения Малашка

Напомним, что 7 ноября российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе. По предварительной информации, никто не пострадал.