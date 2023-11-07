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РФ нанесла два ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье, – ОВА

7 ноября 2023 19:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ нанесла два ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье, – ОВА
РФ нанесла удар по Запорожье. Иллюстративное фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожской области вечером 7 ноября. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил председатель ОВА Юрий Малашко.

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"В 17:30 рашистские террористы нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре, расположенной в одном из населенных пунктов Михайловской ОТГ Запорожского района", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, тип ракет пока уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

Удар по Запорожью
Скриншот сообщения Малашка

Напомним, что 7 ноября российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе. По предварительной информации, никто не пострадал.

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