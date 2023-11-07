РФ нанесла два ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье, – ОВА
Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожской области вечером 7 ноября. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил председатель ОВА Юрий Малашко.
РФ ударила по Запорожью 7 ноября
"В 17:30 рашистские террористы нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре, расположенной в одном из населенных пунктов Михайловской ОТГ Запорожского района", — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, тип ракет пока уточняется. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что 7 ноября российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе. По предварительной информации, никто не пострадал.
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