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РФ завдала нового удару по Запорізькій області: є загиблий

23 червня 2023 14:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
РФ завдала нового удару по Запорізькій області: є загиблий
Росія обстріляла Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська не втомлюються обстрілювати українську територію. Відтак, зранку 23 червня російські військові атакували мирне населення Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Зазначається, що в Приморському троє запоріжців стали жертвами російської агресії.

"Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки  54 та 72 років та 66-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.

У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три приватних будинки. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік.

Через російські удари загинув чоловік

У центрі Малої Токмачка під час артудару загинув 35-річний місцевий житель.

"По Оріхову вчергове вдарили  керованими авіабомбами, а по Преображенці забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає", — зазначив Малашко.

 

Росія обстріляла Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 23 червня окупанти обстріляли Хмельницький. Українська ППО збила усі ракети, проте через падіння уламків біля приватного будинку довелось евакуювати людей.

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