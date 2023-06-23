РФ завдала нового удару по Запорізькій області: є загиблий

Росія обстріляла Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська не втомлюються обстрілювати українську територію. Відтак, зранку 23 червня російські військові атакували мирне населення Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Росія обстріляла Запорізьку область

Зазначається, що в Приморському троє запоріжців стали жертвами російської агресії.

"Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.

У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три приватних будинки. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік.

Через російські удари загинув чоловік

У центрі Малої Токмачка під час артудару загинув 35-річний місцевий житель.

"По Оріхову вчергове вдарили керованими авіабомбами, а по Преображенці забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає", — зазначив Малашко.

Росія обстріляла Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 23 червня окупанти обстріляли Хмельницький. Українська ППО збила усі ракети, проте через падіння уламків біля приватного будинку довелось евакуювати людей.