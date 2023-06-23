РФ нанесла новый удар по Запорожской области: есть погибший

Россия обстреляла Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупационные войска не устают обстреливать украинскую территорию. Следовательно, утром 23 июня российские военные атаковали мирное население Запорожской области.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .

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Россия обстреляла Запорожскую область

В Приморском трое запорожцев стали жертвами российской агрессии.

"Уходя с транспортной остановки на дачные участки получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", — говорится в сообщении.

В Воздвижовке российскими снарядами разрушены три частных дома. Ранение средней тяжести получил 40-летний мужчина.

Из-за российских ударов погиб мужчина

В центре Малой Токмачки во время артудара погиб 35-летний местный житель.

"По Орехову в очередной раз ударили управляемыми авиабомбами, а по Преображенке запрещенными кассетными снарядами. Повреждены частные дома и многоэтажки. Информации о пострадавших пока нет", — отметил Малашко.

Россия обстреляла Запорожскую область. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Хмельницкий. Украинская ПВО сбила все ракеты, однако из-за падения обломков возле частного дома пришлось эвакуировать людей.