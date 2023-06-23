Через падіння уламків російської ракети у Хмельницькому евакуювали людей

Евакуація населення. Фото: ДСНС (ілюстративне)

У ніч проти 23 червня окупанти обстріляли Хмельницький. Українська ППО збила усі ракети, проте через падіння уламків біля приватного будинку довелось евакуювати людей.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.

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"В цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків. Працюють відповідні вибухотехнічні служби. Проводяться роботи з ліквідації залишків уламків", — йдеться у повідомленні.

В ОВА наголосили, що ситуація під контрелем, а усіх жителів попросили не панікувати та з розумінням поставитись до ситуації.

Нагадаємо, вночі 23 червня в Україні почалась масштабна повітряна тривога. У Хмельницькому прозвучали вибухи, працювала ППО. Атаку спрямовано на військовий аеродром.