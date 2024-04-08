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РФ изменила тактику обстрелов объектов энергетики — в СМИ рассказали, что атакуют оккупанты

8 апреля 2024 10:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ изменила тактику обстрелов объектов энергетики — в СМИ рассказали, что атакуют оккупанты
Последствия обстрелов. Фото архивное: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным СМИ, российские оккупанты изменили тактику обстрелов по Украине. Теперь Россия атакует энергетические объекты высокоточными ракетами в менее защищенных регионах, чем Киев.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Отмечается, что из-за последствий обстрелов ситуация значительно хуже, чем зимой 2022-2023 годов. В то же время, повреждения не столь масштабны, как были в прошлом году.

Издание утверждает, что цель России — нанести непоправимые разрушения и делать это постоянно.

К слову, в период с 22 по 29 марта РФ атаковала 7 ТЭС и 2 ГЭС в регионах, где недостаточно ПВО. От блэкаутов спасли теплая погода, импорт энергии из ЕС и производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Что важно, оккупанты направляют на 5-6 энергообъектов в одном регионе то же количество ракет, которым били по Украине зимой 2022-2023 годов. Однако некоторые объекты не удастся полностью восстановить даже до следующей зимы.

Обстрелы энергетики
Цели РФ. Фото: Financial Times

Напомним, на днях в ГУР рассказали, сколько атак запланировала Россия на объекты энергетики в Украине.

В свою очередь военный обозреватель Алексей Гетьман объяснил, почему Россия атакует энергетическую систему Украины именно сейчас.

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