Над Україною збили 10 шахедів

Мобільна група ППО. Фото: Вікторія Маньковська, Ґвара Медіа

Цієї ночі російські загарбники в черговий раз застосували ракети та дрони-камікадзе для атаки проти України. Загалом у небі було виявлено 17 ворожих об'єктивів, більша частина яких була збита силами протиповітряної оборони України.

Про це повідомили у Повітряних силах у неділю, 15 вересня.

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"У ніч на 15 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 17 засобів повітряного нападу противника", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що російські загарбники завдали удару по Одеській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М", які були запущені з окупованого Криму, та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Також з Курська та Криму було запущено 14 ударних БпЛА типу Shahed.

Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. Внаслідок протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона діяла у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.