Над Украиной сбили 10 шахедов

РФ снова атаковала Украину ночью — сколько вражеских целей сбила ПВО
Этой ночью российские захватчики в очередной раз применили ракеты и дроны-камикадзе для атаки против Украины. Всего в небе было обнаружено 17 вражеских объектов, большая часть которых была сбита силами противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщили в воздушных силах в воскресенье, 15 сентября.
Ночная атака против Украины
"В ночь на 15 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника", — говорится в сообщении.
Сообщается, что российские захватчики нанесли удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области. Также из Курска и Крыма было запущено 14 ударных БпЛА типа Shahed.
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных БпЛА.
Противовоздушная оборона действовала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
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