рф запускає серію фейків для дискредитації

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Ворог намагається дискредитувати і зірвати роботу "військоматів" через роздумхування фейкових "сенсацій" про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За словами Маляр, ще до повномасштабного вторгнення, фіксувались інформаційні кампанії рф щодо теми "повістки" та призову. Технологія завжди була одна. Розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, суть — одна.

Ворог намагається маніпулювати на двох речах: страх отримання повістки та формування суспільного осуду до роботи ТЦК СП. Але, за словами Маляр, після широкомасштабного вторгнення і пережитого за рік повістками важко когось перелякати.

Нагадаємо, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський розповів, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Зазначають, що завдяки технічнім інструментам можна переконатись, що особа прочитала повідомлення, і це означає, що ознайомилася з повісткою. Михайло Федоров прокоментував щодо надсилання повісток в соціальних мережах. На його думку, це не можливо.