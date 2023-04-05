РФ запускает серию фейков для дискредитации

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Враг пытается дискредитировать и сорвать работу "военкоматов" из-за размышления фейковых "сенсаций" об удивительных местах вручения повесток и "волне" мобилизации.

Об этом на своей странице в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По словам Маляр, еще до полномасштабного вторжения, фиксировались информационные кампании россии по теме "повестки" и призыва. Технология всегда была одна. Раскрутить какую-нибудь историю, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой. Герой всегда разный, суть одна.

Враг пытается манипулировать на двух вещах: страх получения повестки и формирование общественного порицания к работе ТЦК СП.

Но, по словам Маляр, после широкомасштабного вторжения и пережитого за год повестками трудно перепугать кого-то.

Напомним, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский рассказал, что в парламенте думают о том, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram. Отмечают, что благодаря техническим инструментам можно убедиться, что лицо прочитало сообщение, и это означает, что ознакомился с повесткой. Михаил Федоров прокомментировал отправку повесток в социальных сетях. По его мнению, это невозможно.