РФ звинувачує Україну в атаці на військову базу в Севастополі: що відомо

Порт у Севастополі. Фото: Reuters

Вночі 24 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи. Місцева влада заявила, що російський флот "відбивав надводні безпілотники", які атакували нібито з акваторії Одеси.

Про це інформують РосЗМІ.

Читайте також:

Морська війна

У Міноборони РФ заявили, що 23 березня та 24 квітня базу Чорноморського флоту в Севастополі атакували нібито з акваторії Одеси за допомогою безекіпажних катерів. Також Україну звинуватили в порушенні "зернової ініціативи".

"Проведений аналіз маршруту руху українських безекіпажних катерів показав, що вони були запущені з акваторії порту Одеса, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи", — заявила країна-агресор.

Крім цього в міністерстві РФ заявили, що це ставить під загрозу продовження "зернової ініціативи" після 18 травня.

"Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій", — написав губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Він додав, що один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам.

Нагадаємо, що українська ППО уже закрила для російської авіації більшість території України. А після появи систем Patriot та SAMP-T російські літаки взагалі не зможуть наближатися до українського кордону.