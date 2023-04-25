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РФ звинувачує Україну в атаці на військову базу в Севастополі: що відомо

25 квітня 2023 10:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
РФ звинувачує Україну в атаці на військову базу в Севастополі: що відомо
Порт у Севастополі. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Вночі 24 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи. Місцева влада заявила, що російський флот "відбивав надводні безпілотники", які атакували нібито з акваторії Одеси.

Про це інформують РосЗМІ.

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У Міноборони РФ заявили, що 23 березня та 24 квітня базу Чорноморського флоту в Севастополі атакували нібито з акваторії Одеси за допомогою безекіпажних катерів. Також Україну звинуватили в порушенні "зернової ініціативи".

"Проведений аналіз маршруту руху українських безекіпажних катерів показав, що вони були запущені з акваторії порту Одеса, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи", — заявила країна-агресор.

Крім цього в міністерстві РФ заявили, що це ставить під загрозу продовження "зернової ініціативи" після 18 травня.

"Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій", — написав губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Він додав, що один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам.

Нагадаємо, що українська ППО уже закрила для російської авіації більшість території України. А після появи систем Patriot та SAMP-T російські літаки взагалі не зможуть наближатися до українського кордону.

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