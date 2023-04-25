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Експерт пояснив, як змінилася українська ППО за час повномасштабної війни

25 квітня 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, як змінилася українська ППО за час повномасштабної війни
Військовий експерт Михайло Самусь. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська ППО уже закрила для російської авіації більшість території України. А після появи систем Patriot та SAMP-T російські літаки взагалі не зможуть наближатися до українського кордону.

Про це у інтерв'ю "РБК-Україна" заявив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

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ППО змінилася

За словами Самуся, українська протиповітряна оборона за час повномасштабної війни кардинально змінилася.

"Якщо ми порівняємо ППО і ПРО ЗСУ на даний момент і на 24 лютого 2022 року — це абсолютно різні речі. Тобто українська система ППО суттєво посилилась", — наголосив директор New Geopolitics Research Network.

Саме це не дозволяє російським літакам бомбити мирні українські міста.

Ситуація на півдні і сході

Також Самусь наголосив, що після появи в Україні системи ППО Patriot зміниться ситуація і у прифронтових регіонах півдня і сходу.

Росіяни не зможуть уже бити коригованими бомбами на цьому напрямку.

"Скоро російська авіація не зможе наближатися на 180 кілометрів до українського кордону або лінії фронту. І це ще більше змінить ситуацію", — пояснив експерт, додавши, що цьому сприятиме і поява європейського комплексу SAMP-T, який за характеристиками схожий на Patriot, але є навіть мобільнішим.

Нагадаємо, що німецький уряд оголосив про відправку Україні системи Patriot ще 18 квітня.

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