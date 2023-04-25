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РФ обвиняет Украину в атаке на военную базу в Севастополе: что известно

25 апреля 2023 10:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
РФ обвиняет Украину в атаке на военную базу в Севастополе: что известно
Порт в Севастополе. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Ночью 24 апреля, во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Местные власти заявили, что российский флот "отбивал надводные беспилотники", которые атаковали якобы из акватории Одессы.

Об этом информируют РосСМИ.

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В Минобороны РФ заявили, что 23 марта и 24 апреля базу Черноморского флота в Севастополе атаковали якобы из акватории Одессы с помощью безэкипажных катеров. Также Украину обвинили в нарушении "зерновой инициативы".

"Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что они были запущены с акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы", — заявила страна-агрессор.

Кроме этого, в министерстве РФ заявили, что это ставит под угрозу продолжение "зерновой инициативы" после 18 мая.

"Наш флот сейчас отбивает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй разразился сам.

Напомним, что украинское ПВО уже закрыло для российской авиации большинство территории Украины. После появления систем Patriot и SAMP-T российские самолеты вообще не смогут приближаться к украинской границе.

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