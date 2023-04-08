Річниця російської атаки на залізничний вокзал Краматорська: в Україні оголосять хвилину мовчання

Вокзал у Краматорську/Фото: Укрзалізниця

Рівно рік тому, 8 квітня 2022 року, росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Тоді він був однією з головних точок евакуації для мешканців Донецької області. На знак вшанування памʼяті вбитих ворожою ракетою о 10:30 по всіх вокзалах України буде оголошено хвилину мовчання.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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За даними правоохоронців, у результаті російської атаки загинули 61 українців, зокрема семеро дітей.

"Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження стосовно цього злочину, здійсненого з особливим цинізмом. Невідворотне покарання знайде всіх винних у цьому ударі, без винятку. Потяг на Гаагу вже зачекався своїх пасажирів", — йдеться у повідомленні.

За кілька годин до обстрілу минулого року, вночі залізничникам вдалося вивезти з вокзалу Краматорська три поїзди з евакуйованими цивільними. Вони були відрізані внаслідок ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове. Ці рейси стали рятівними для майже чотирьох тисяч пасажирів.

Після російської атаки вокзал був тимчасово зачинений через пошкодження.

"Шість місяців потому завдяки зусиллям українських воїнів рух поїздів до Краматорська було поновлено. Тоді вокзал знову запрацював, а в місто зі столиці помчав швидкісний Інтерсіті+, яким повертались на Донеччину ті, хто не був вдома від початку повномасштабного вторгнення, а також ті, хто волів побачитись із близькими, з якими їх розлучила війна", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці наголосили, що ці рейси стали настільки важливими, що вони призначили ще один поїзд до Краматорська, який стартує 8 квітня зі Львова.

Українці викупили повністю квитки на перший рейс.

Нагадаємо, 8 квітня минулого року російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по залізничному вокзалу Краматорська.

Загарбники випустили дві ракети.

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", — наголосив Кириленко.

У Донецькій обласній військовій адміністрації (ОВА) уточнили, що Краматорський вокзал був атакований "Точкою- У".

Також ми писали, що за повідомленням очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську загинуло 50 осіб, з них — 5 дітей.

Додамо, президент США Джо Байден прокоментував ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло 50 мирних мешканців.

"Атака на український залізничний вокзал — ще одне жахливе звірство, вчинене росією, яка вдарила по мирних жителях, що намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця", — наголосив Байден.

Російські війська могли завдати удару по Краматорську з раніше окупованого села Куньє, що на Харківщині.