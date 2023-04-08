Годовщина российской атаки на железнодорожный вокзал Краматорска: в Украине объявят минуту молчания

Вокзал в Краматорске/Фото: Укрзализныця

Ровно год назад, 8 апреля 2022 года, россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Тогда он являлся одной из главных точек эвакуации для жителей Донецкой области. В знак памяти убитых вражеской ракетой в 10:30 по всем вокзалам Украины будет объявлена минута молчания.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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По данным правоохранителей, в результате российской атаки погибли 61 украинец, в том числе семеро детей.

"Служба безопасности Украины начала уголовное производство по этому преступлению, совершенному с особым цинизмом. Неотвратимое наказание найдет всех виновных в этом ударе, без исключения. Поезд на Гаагу уже заждался своих пассажиров", — говорится в сообщении.

За несколько часов до обстрела в прошлом году, ночью железнодорожникам удалось вывезти с вокзала Краматорска три поезда с эвакуированными гражданскими. Они были отрезаны вследствие вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвенково. Эти рейсы стали спасительными почти для четырех тысяч пассажиров.

После российской атаки вокзал был временно закрыт из-за повреждений.

"Шесть месяцев спустя благодаря усилиям украинских воинов движение поездов в Краматорск было возобновлено. Тогда вокзал снова заработал, а в город из столицы помчался скоростной Интерсити+, которым возвращались в Донецкую область те, кто не был дома с начала полномасштабного вторжения, а также те, кто хотел увидеться с близкими, с которыми их разлучила война", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце подчеркнули, что эти рейсы стали настолько важными, что они назначили еще один поезд в Краматорск, который стартует 8 апреля из Львова.

Украинцы выкупили полностью билеты на первый рейс.

Напомним, 8 апреля прошлого года российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Захватчики выпустили две ракеты.

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", — подчеркнул Кириленко.

В Донецкой областной военной администрации (ОВА) уточнили, что Краматорский вокзал был атакован "Точкой-У".

Также мы писали, что по сообщению главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из них — 5 детей.

Добавим, президент США Джо Байден прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в результате которого погибли 50 мирных жителей.

"Атака на украинский железнодорожный вокзал — еще одно ужасное зверство, совершенное россией, которая ударила по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места", — подчеркнул Байден.

Российские войска могли нанести удар по Краматорску из ранее оккупированного села Кунье Харьковской области.