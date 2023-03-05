В HRW розповіли, з якої зброї росіяни рік тому атакували вокзал у Краматорську

8 квітня 2022 року окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську

Російські війська могли завдати удару по Краматорську з раніше окупованого села Куньє, що на Харківщині. Загарбники атакували цивільних на вокзалі з ракетного комплексу "Точка-У".

Такого висновку дійшлі міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

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Як відомо, трагедія сталася 8 квітня 2022 року. Тоді армія рф завдала ракетного удару "Точкою-У" по вокзалу у Краматорську, внаслідок чого загинуло щонайменше 58 людей, ще близько 100 отримали поранення.

За даними Human Rights Watch, російські солдати атакували Краматорськ з окупованого на той час села Куньє, що у Харківській області. Після атаки на вокзал рф заперечувала свою причетність та стверджувала, що її війська начебто більше не використовують ракетну систему "Точка-У", з якої і стався обстріл. Однак розслідування довело інше — росія й справді атакувала цивільних саме з цієї системи.

Так до прикладу супутникові знімки підтвердили наявність контейнерів для ракет "Точка-У" в селі в момент удару по Краматорську.

"Ми дійсно знайшли точні докази того, що російські війська мали ракети до ракетного комплексу Точка в районі навколо села Куньє, поблизу Ізюму, і вокзал був у прямій зоні ураження ракетного комплексу. Тому, здається, це можливе місце запуску", — пояснила представниця HRW Айда Сойєр.

В організації розповіли, що 10-місячне розслідування включало аналіз речових доказів на місці події, інтерв’ю з постраждалими, членами сімей загиблих, аналіз відео та супутникових знімків.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, окупанти обстріляли з мінометів населений пункт на Херсонщині. Внаслідок чого загинули троє цивільних.