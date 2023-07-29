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Річниця теракту в Оленівці: що нового у розслідуванні

29 липня 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Річниця теракту в Оленівці: що нового у розслідуванні
Місце теракту у Оленівці. Фото: kyivschina24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Рівно рік тому стався теракт у Оленівській колонії. Розслідування досі триває й Офіс Омбудсмена готують лист до Генсека ООН.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону .

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Що каже Дмитро Лубінець

Лубінець повідомив, що нещодавно в Офісі Уповноваженого з прав людини відбувся захід, присвячений теракту в Оленівці. Після цього Офіс почав формувати звернення до Генерального секретаря ООН з проханням або відновити поточну місію, або ініціювати нову, яка спеціалізуватиметься на вивченні ситуації в Оленівці.

Що сказали у Міноборони України

У Міноборони сказали, що теракт в Оленівці — це один із найшокованіших злочинів цієї війни. Росіяни нечесно та підло знищили беззбройних полонених.

"Їхня мета була залякати нас і придушити наш опір. Але вони лише посилили наш гнів", — сказано в повідомленні.

Що кажуть в Офісі Генпрокурора

За словами заступника департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Тараса Семківа, неможливо зрозуміти з яких мотивів росіяни це зробили.

"Безумовно, перед нами воєнний злочин. РФ безцеремонно ігнорує стандарти міжнародного гуманітарного права", — сказав він.

Семків зазначив, що РФ мала гарантувати безпеку військовополоненим з Оленівки, проте цей борг був проігнорований. При цьому він уточнив, що складно визначити причини їхніх дій: можливо, це була агресія проти наших солдатів за їхній опір чи якісь індивідуальні мотиви.

Нагадаємо, що Україна продовжує розслідувати теракт в Оленівській колонії, де загинули українські військовополонені. Проте Україна не може визначити, хто персонально винен у злочині, що суттєво ускладнює розслідування.

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