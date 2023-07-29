Годовщина теракта в Еленовке: что нового в расследовании

Место теракта в Еленовке. Фото: kyivschina24

Ровно год назад произошел теракт в Еленовской колонии. Расследование до сих пор продолжается и Офис Омбудсмена готовят письмо Генсеку ООН.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

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Что говорит Дмитрий Лубинец

Лубинец сообщил, недавно в Офисе Уполномоченного по правам человека прошло мероприятие, посвященное теракту в Еленовке. После этого Офис начал формировать обращение к Генеральному секретарю ООН с просьбой либо возобновить текущую миссию, либо инициировать новую, которая будет специализироваться на изучении ситуации в Еленовке.

Что сказали в Минобороны Украины

В Минобороны сказали, что теракт в Еленовке — это одно из самых шокирующих преступлений этой войны. Россияне нечестно и подло уничтожили безоружных пленных.

"Их цель была запугать нас и подавить наше сопротивление. Но они лишь усилили наш гнев", — сказано в сообщении.

Что говорят в Офисе Генпрокурора

По словам заместителя департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Тараса Семкива, Невозможно понять по каким мотивам россияне это сделали.

"Безусловно, перед нами военное преступление. РФ бесцеремонно игнорирует стандарты международного гуманитарного права", — сказал он.

Семкив указал, что РФ должна была гарантировать безопасность военнопленным из Еленовки, однако этот долг был проигнорирован. При этом он уточнил, что сложно определить причины их действий: может быть, это была агрессия против наших солдат за их сопротивление, или какие-то индивидуальные мотивы.

Напомним, что Украина продолжает расследовать теракт в Еленовской колонии, где погибли украинские военнопленные. Однако Украина не может определить, кто персонально виноват в преступлении, что существенно усложняет расследование.