Річниця визволення Чернігівщини: Залужний показав, як ЗСУ звільняли регіон

Валерій Залужний

До річниці визволення Чернігівської області від російського триколора, Головнокомандувач ЗСУ поділився відео, як українські військові звільняли регіон. Ворог зазнав колосальних втрат у живій силі.

Про це Валерій Залужний розповів у своєму Telegram.

Читайте також:

Звернення Залужного

"До 6 квітня 2022 року Сили оборони повністю деокупували область. У Сіверському оперативному районі відновили контроль над Державним кордоном України", — йдеться у повідомленні.

Залужний наголосив, що завдяки героїчним діям українських воїнів, противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

"Ворог не зміг досягти своєї мети на полі бою, тому зосереджувався на терорі проти мирного населення. Усі злочинці мають бути покарані. Я дякую кожному, хто захищав Чернігівщину. Кожному, хто в бою за Україну!" — наголосив Головнокомандувач.

Звільнення Чернігівщини

На початку квітня 2022 року Сили оборони деокупували Чернігівську область. Одна з найбільших ран — село Ягідне і школа, в підвалі якої впродовж 27 діб російські військові утримували в повній антисанітарії і абсолютно нелюдських умовах без їжі та води 367 цивільних, з яких 50 — діти.

Окупанти вщент зруйнували Чернігівську область. Вбили понад 700 осіб, ще 1000 отримали поранення. І з кожними днями цифри загиблих зростають, оскільки загарбники тероризують місцевих жителів, регулярно обстрілюючи прикордоння.

Нагадаємо, до річниці деокупації Чернігівської області в регіон приїхав Президент України Володимир Зеленський.

Він відвідав село Ягідне, завітав у військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України. Там військові проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.

Також провів виїзне засідання Ставки. Ключові безпекові питання — на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Командувачі напрямків генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту.

Окрім того, Зеленський показав моторошні фото того, що приніс "русскій мір" на Чернігівщину.

"Наш Чернігів. Чернігівщина. Всюди, куди заходив російський триколор, було принесене зло і страждання. Всюди, де була окупація, людей калічили і розстрілювали. Міста і села знищували", — розповів глава держави.