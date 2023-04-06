Річниця визволення Чернігівщини: Залужний показав, як ЗСУ звільняли регіон
До річниці визволення Чернігівської області від російського триколора, Головнокомандувач ЗСУ поділився відео, як українські військові звільняли регіон. Ворог зазнав колосальних втрат у живій силі.
Про це Валерій Залужний розповів у своєму Telegram.
Звернення Залужного
"До 6 квітня 2022 року Сили оборони повністю деокупували область. У Сіверському оперативному районі відновили контроль над Державним кордоном України", — йдеться у повідомленні.
Залужний наголосив, що завдяки героїчним діям українських воїнів, противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
"Ворог не зміг досягти своєї мети на полі бою, тому зосереджувався на терорі проти мирного населення. Усі злочинці мають бути покарані. Я дякую кожному, хто захищав Чернігівщину. Кожному, хто в бою за Україну!" — наголосив Головнокомандувач.
Звільнення Чернігівщини
На початку квітня 2022 року Сили оборони деокупували Чернігівську область. Одна з найбільших ран — село Ягідне і школа, в підвалі якої впродовж 27 діб російські військові утримували в повній антисанітарії і абсолютно нелюдських умовах без їжі та води 367 цивільних, з яких 50 — діти.
Окупанти вщент зруйнували Чернігівську область. Вбили понад 700 осіб, ще 1000 отримали поранення. І з кожними днями цифри загиблих зростають, оскільки загарбники тероризують місцевих жителів, регулярно обстрілюючи прикордоння.
Нагадаємо, до річниці деокупації Чернігівської області в регіон приїхав Президент України Володимир Зеленський.
Він відвідав село Ягідне, завітав у військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України. Там військові проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.
Також провів виїзне засідання Ставки. Ключові безпекові питання — на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Командувачі напрямків генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту.
Окрім того, Зеленський показав моторошні фото того, що приніс "русскій мір" на Чернігівщину.
"Наш Чернігів. Чернігівщина. Всюди, куди заходив російський триколор, було принесене зло і страждання. Всюди, де була окупація, людей калічили і розстрілювали. Міста і села знищували", — розповів глава держави.