Що приніс на Чернігівщину "русскій мір": Зеленський показав моторошні фото

Чернігівська область була звільнена від окупантів на початку квітня 2022 року

Рік тому Чернігівська область була повністю звільнена від російських окупантів. Однак міста та села регіону зазнали масштабних руйнувань внаслідок масованих обстрілів з боку загарбників.

Відповідні фото про наслідки російських обстрілів у Чернігові та області оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах Президент України Володимир Зеленський.

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"Російський триколор приносить зло і страждання"

"Наш Чернігів. Чернігівщина. Всюди, куди заходив російський триколор, було принесене зло і страждання. Всюди, де була окупація, людей калічили і розстрілювали. Міста і села знищували", — написав глава держави.

Зеленський наголосив, що відповідальність для окупанта за злочини проти України "повинна бути повноцінною". Він наголосив, що притягнення агресора до відповідальності стане запорукою довготривалого миру у майбутньому.

"Відповідальність окупанта за все це повинна бути повноцінною. Лише коли мир будується на справедливих засадах засудження агресії і коли відповідальність того, хто його зруйнував, забезпечується повністю — мир може триматися довго", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський у річницю деокупації Київщини оприлюднив серію фото про ті визначні події.

Фото: André Luís Alves, Dima Kornilov, Evgeniy Maloletka, Heidi Levine, Paula Bronstein, Ricardo Garcia Vilanova, SES of Ukraine, Yevhenii Zavhorodnii