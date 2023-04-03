Що приніс на Чернігівщину "русскій мір": Зеленський показав моторошні фото
Рік тому Чернігівська область була повністю звільнена від російських окупантів. Однак міста та села регіону зазнали масштабних руйнувань внаслідок масованих обстрілів з боку загарбників.
Відповідні фото про наслідки російських обстрілів у Чернігові та області оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах Президент України Володимир Зеленський.
"Російський триколор приносить зло і страждання"
"Наш Чернігів. Чернігівщина. Всюди, куди заходив російський триколор, було принесене зло і страждання. Всюди, де була окупація, людей калічили і розстрілювали. Міста і села знищували", — написав глава держави.
Зеленський наголосив, що відповідальність для окупанта за злочини проти України "повинна бути повноцінною". Він наголосив, що притягнення агресора до відповідальності стане запорукою довготривалого миру у майбутньому.
"Відповідальність окупанта за все це повинна бути повноцінною. Лише коли мир будується на справедливих засадах засудження агресії і коли відповідальність того, хто його зруйнував, забезпечується повністю — мир може триматися довго", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський у річницю деокупації Київщини оприлюднив серію фото про ті визначні події.
Фото: André Luís Alves, Dima Kornilov, Evgeniy Maloletka, Heidi Levine, Paula Bronstein, Ricardo Garcia Vilanova, SES of Ukraine, Yevhenii Zavhorodnii