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Годовщина освобождения Черниговской области: Залужный показал, как ВСУ увольняли регион

6 апреля 2023 13:17
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Валерий Залужный
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К годовщине освобождения Черниговской области от российского триколора Главнокомандующий ВСУ поделился видео, как украинские военные освобождали регион. Враг понес колоссальные потери в живой силе.

Об этом Валерий Залужный рассказал в своем Telegram.

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"До 6 апреля 2022 года Силы обороны полностью деоккупировали область. В Северском оперативном районе возобновили контроль над Государственной границей Украины", — говорится в сообщении.

Залужный отметил, что благодаря героическим действиям украинских воинов, противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.

"Враг не смог достичь своей цели на поле боя, поэтому сосредотачивался на терроре против мирного населения. Все преступники должны быть наказаны. Я благодарю каждого, кто защищал Черниговщину. Каждому, кто в бою за Украину!" — подчеркнул Главнокомандующий.

Освобождения Черниговской области

В начале апреля 2022 Силы обороны деоккупировали Черниговскую область. Одна из самых больших ран — село Ягодное и школа, в подвале которой на протяжении 27 суток российские военные содержали в полной антисанитарии и совершенно бесчеловечных условиях без пищи и воды 367 гражданских, из которых 50 – дети.

Оккупанты полностью разрушили Черниговскую область. Убили более 700 человек, еще 1000 получили ранения. И с каждыми днями цифры погибших растут, поскольку захватчики терроризируют местных жителей, регулярно обстреливая границы.

Напомним, к годовщине деоккупации Черниговской области в регион приехал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он посетил село Ягодное, посетил военный госпиталь и пообщался с защитниками Украины. Там военные проходят лечение после ранений, которые они получили во время боевых действий, в частности на Донецком направлении.

Также провел выездное заседание Ставки. Ключевые вопросы безопасности — на передовой, в северных регионах и на границе. Командующие направлениями генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта.

Кроме того, Зеленский показал жуткие фото того, что принес "русский мир" в Черниговскую область.

"Наш Чернигов. Черниговщина. Везде, куда заходил российский триколор, было принесено зло и страдание. Везде, где была оккупация, людей калечили и расстреливали. Города и села уничтожали", — рассказал глава государства.

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