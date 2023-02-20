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Резников назвал сроки предоставления Украине дальнобойного оружия

20 февраля 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Резников назвал сроки предоставления Украине дальнобойного оружия
Министр обороны Украины Алексей Резников
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военные получат дальнобойное оружие. При этом он назвал сроки скроки, когда западные партнеры его передадут.

Об этом Резников сообщил в интервью изданию "Бабель".

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Дальнобойные снаряды должны отправиться в Украину в течение первого полугодия 2023 года. Какие именно это будут ракеты — пока неизвестно. 

"Вообще не факт, что это будут ATACMS. Есть и другие дальние ракеты. Орки теперь прячутся в 120-150 километрах от линии фронта, и нам нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться. И мы это сделаем", — сказал Резников.

Что касается бомб GLSDB, имеющие систему самонаведения, министр никаких прогнозов не дал. Предоставить такие снаряды обещали США. По словам министра, есть время, которое было определено в заказе завода. 

"Но опять же, для меня было принципиально, чтобы это решение было принято и о нем было объявлено. Потому что параллельно проходят и другие переговоры с партнерами по другим интересным вещам. Их мы получим раньше", — отметил Алексей Резников.

Напомним, что украинская делегация во главе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым завершила двухдневную работу в Брюсселе. Были обсуждены важные шаги по дальнейшей помощи Украине.

Также сообщалось, что министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.

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