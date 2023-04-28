Рєзніков окреслив позицію України щодо переговорів з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська влада не готова до мирних переговорів з Росією, поки вона очолюється нинішнім урядом.

Про це Резніков повідомив під час конференції.

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За словами Резнікова, не було обговорень щодо можливих переговорів з боку іноземних партнерів.

Резніков також зазначив, що в майбутньому Україна готова сісти за стіл переговорів, але лише для обговорення питань репарацій та виплат з боку Росії, а також можливості обговорення акта капітуляції з боку Москви. Він додав, що це може бути реалізовано через міжнародний трибунал, який буде створено у майбутньому.

"Акт капітуляції з боку Москви теж обговорюватимемо", — уточнив міністр.

Нагадаємо, на конференції Олексій Резніков повідомив, що у глобальному сенсі Україна готова до анонсованого раніше контрнаступу. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Україна чекає на танки Abrams, але вони в цьому контрнаступі, на думку міністра, брати участь не встигнуть. За словами міністра, сама оголошена техніка підготовлена та частково доставлена, а є техніка, на якій завершуються навчальні програми та вже екіпажі разом із ними прибудуть тоді, коли буде визначено головкомом необхідне місце.