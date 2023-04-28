Резников рассказал, когда Украина начнет контрнаступление

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Новини.LIVE

В глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидается необходимые погодные условия и решения командования.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции.

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На каком этапе подготовка

"Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее освоение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам напомню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", — сказал Резников.

Министр напомнил, что Украина ожидает танков Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, участвовать не успеют.

"Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы", — отметил Резников.

По его словам, сама объявленная техника подготовлена и частично доставлена, а есть техника, на которой завершаются учебные программы и уже экипажи вместе с ними прибудут тогда, когда будет определено главкомом необходимое место.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральным штабом, за командованием. Как только будет божья воля, погода и решение командиров – мы это сделаем", – заявил Резников.

Напомним, ранее в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении Сил обороны. Там подчеркнули, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь оно охватывает целый комплекс уже начавшихся мер.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.

В Институте изучения войны считают, что Украина сможет провести скоординированную наступательную операцию с полным использованием готовящихся к ней девяти бригад. Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров разных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра.