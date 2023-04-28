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Резников очертил позицию Украины касаемо переговоров с Россией

28 апреля 2023 13:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Резников очертил позицию Украины касаемо переговоров с Россией
Министр обороны Украині Алексей Резников. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские власти не готовы к мирным переговорам с Россией, пока она возглавляется нынешним правительством. 

Об этом Резников сообщил во время конференции.

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По словам Резникова, не было обсуждений о возможных переговорах со стороны иностранных партнеров.

Резников также отметил, что в будущем Украина готова сесть за стол переговоров, но только для обсуждения вопросов репараций и выплат со стороны России, а также возможности обсуждения акта капитуляции со стороны Москвы. Он добавил, что это может быть реализовано через международный трибунал, который будет создан в будущем.

"Акт капитуляции со стороны Москвы будем тоже обсуждать", — уточнил министр.

Напомним, на конференции Алексей Резников сообщил, что в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидается необходимые погодные условия и решения командования.

Украина ожидает танков Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, участвовать не успеют. По словам министра, сама объявленная техника подготовлена и частично доставлена, а есть техника, на которой завершаются учебные программы и уже экипажи вместе с ними прибудут тогда, когда будет определено главкомом необходимое место.

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