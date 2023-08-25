"Рій" з безпілотників: в Росії заявили про нову атаку на Крим

Окупанти запускають безпілотники. Фото: росЗМІ

У Росії заявили, що у ніч 25 серпня по Криму було випущено 42 безпілотники. Вони похвалили своє ППО та традиційно звинуватили у всьому Україну.

Про це заявили в Міноборони РФ.

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"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу територією Російської Федерації", — заявили у російському відомстві.

Також додали, що російська ППО нібито виявила 42 безпілотні літальні апарати та знищила їх.

"Засобами ППО виявлено 42 безпілотні літальні апарати. Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БпЛА знищено, 33 пригнічені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети", — нафантазували росіяни.

Нагадаємо, 24 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в Криму. У мережі показали, як вони виконували бойову задачу.