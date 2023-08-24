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У ГУР прокоментували знищення російського С-400 в Криму

24 серпня 2023 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР прокоментували знищення російського С-400 в Криму
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Голос Америки"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували удар по російському комплексу С-400 у Криму. Там розповіли, що на мисі Тарханкут було знищено цілий дивізіон.

Про це розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов для "Крим. Реалії".

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За словами Буданова, дивізіон припинив свою роботу. Він розповів, що внаслідок удару в російських окупантів досить серйозні втрати.

"Цей дивізіон станом на цей момент припинив свою роботу. Так, вони будуть його відновлювати, будуть замінювати машини, будуть систему взагалі міняти, але він деактивований. Якщо по-простому говорити", — сказав Буданов.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорноморського району півострова.

Також ми писали, що знищення російського С-400 збільшує можливості для українських ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму. Знешкодити таку зброю "дуже престижно".

Додамо, сьогодні, 24 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в Криму. У мережі показали, як вони виконували бойову задачу.

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