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Рішення про передачу винищувачів F-16 Україні вже ухвалили, — Ігнат

4 липня 2023 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Рішення про передачу винищувачів F-16 Україні вже ухвалили, — Ігнат
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україна отримає від країн-партнерів багатофункціональні винищувачі F-16. Відповідне рішення вже ухвалили. 

Про це повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, передача таких винищувачів можлива у тому випадку, коли пілоти та інженери пройдуть навчання, а також коли буде готова відповідна інфраструктура. На це все потрібно багато часу. 

"Решта — питання часу. Ми повинні розуміти, що без процесів, які необхідно подолати, зокрема це навчання пілотів, інженерів, підготовка інфраструктури, — передача літаків неможлива. А на це потрібен час", — зазначив Ігнат.

Україна може отримати й інші види літаків

Як зазначає Ігнат, Україна може отримати й інші види літаків, які посилять бойові спроможності української авіації. 

"Це і багатофункціональні винищувачі із двома двигунами, такі як F-18, F-15, Eurofighter Typhoon, тобто літаки, які мають більше можливостей і більший радіус застосування", — каже речник. 

Нагадаємо, що 1 липня Президент України Володимир Зеленський провів невелику пресконференцію із премʼєром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави відповів на кілька запитань журналістів, в яких дорікнув західним партнерам за повільне просування навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та ще раз нагадав основний посил України до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.

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