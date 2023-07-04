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Решение о передаче истребителей F-16 Украине уже приняли, — Игнат

4 июля 2023 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Решение о передаче истребителей F-16 Украине уже приняли, — Игнат
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украина получит от стран-партнеров функциональные истребители F-16. Соответствующее решение уже принято.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, передача таких истребителей возможна в случае, когда пилоты и инженеры пройдут обучение, а также когда будет готова соответствующая инфраструктура. На это все уходит много времени.

"Остальные — вопрос времени. Мы должны понимать, что без процессов, которые необходимо преодолеть, в частности это обучение пилотов, инженеров, подготовка инфраструктуры, — передача самолетов невозможна. А на это нужно время", — отметил Игнат.

Украина может получить и другие виды самолетов

Как отмечает Игнат, Украина может получить и другие виды самолетов, которые усилят боевые возможности украинской авиации.

"Это и многофункциональные истребители с двумя двигателями, такие как F-18, F-15, Eurofighter Typhoon, то есть самолеты, имеющие больше возможностей и больший радиус применения", — говорит спикер.

Напомним, что 1 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел небольшую пресс-конференцию с премьером Испании Педро Санчесом. Глава государства ответил на несколько вопросов журналистов, в которых упрекнул западных партнеров за медленное продвижение обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и еще раз напомнил основной посыл Украины к саммиту НАТО в Вильнюсе.

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