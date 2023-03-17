Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

Президент України

Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт путіна. Президент наголосив, що це історична подія, яка стане початком відповідальності рф за всі злочини.

Про це український гарант сказав у вечірньому зверненні.

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Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні Міжнародний кримінальний суд ухвалив вагоме рішення у справі, у якій є реальна перспектива. Президент привітав це рішення і заявив, що це початок і вже невдовзі рф неодмінно відповість за свої воєнні злочини.

"Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території росії, розпорошувати по віддалених регіонах — усе це очевидна державна політика росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", — заявив Зеленський.

Своєю чергою, Президент подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду за це рішення.

"Наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути всіх", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.