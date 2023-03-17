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Историческое решение: Владимир Зеленский отреагировал на ордер для путина

17 марта 2023 20:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Президент Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Владимир Зеленский поприветствовал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности рф за все преступления.

Об этом украинский гарант сказал в вечернем обращении.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня Международный уголовный суд принял важное решение по делу, в котором есть реальная перспектива. Президент поприветствовал это решение и заявил, что это начало и уже скоро рф обязательно ответит за свои военные преступления.

"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на территории россии, распылять по отдаленным регионам — все это очевидная государственная политика россии, государственные решения и государственное зло. Начинающееся именно с первого должностного лица этого государства", — заявил Зеленский.

В свою очередь, Президент поблагодарил команду прокурора Карима Хана и Международный криминальный суд за это решение.

"В настоящее время удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которые были вывезены силой, украдены из Украины. Очевидно, что должны вернуть всех", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

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