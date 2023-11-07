Рівень загрози високий — Росія вивела в Чорне море ракетоносій
Після перерви, частково спричиненої штормовими умовами, Росія направила на бойове патрулювання в Чорному морі свій надводний корабель, оснащений ракетами. При цьому рівень ракетної загрози високий.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Росія вивела в Чорне море ракетоносій — що відомо
Повідомляється, що цей малий ракетний корабель класу "Буян-М" може бути озброєний до восьми ракет Калібр. Вважаємо, що ризик ракетної атаки дуже високий. При отриманні сигналу про повітряну тривогу слід негайно пройти в захищене приміщення.
"Рівень ракетної загрози оцінюємо як дуже високий. За сигналом повітряної тривоги, переходьте в укриття", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на сьогодні російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних та стратегічних ракет. Лише за останній місяць кількість ракет зросла на 115 одиниць.
Читайте Новини.LIVE!