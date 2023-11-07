Россия нарастила производство высокоточных ракет быстрее, чем ожидалось, — ISW

Российский военный возле крылатой ракеты. Фото: Минобороны РФ

На сегодня российские войска имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет. Только за последний месяц количество ракет выросло на 115 единиц.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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По информации представителя ГУР Вадима Скибицкого, у россиян в резерве 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического назначения. Еще в августе Скибицкий говорил, что у РФ 585 ракет большой дальности. Судя по всему, запасы выросли с августа на 285 единиц.

"В общей сложности в октябре российские войска изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности: 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, девять крылатых ракет Х-32 и четыре баллистические ракеты "Кинжал"", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, российским предприятиям трудно производить такое количество ракет, как раньше, из-за дефицита иностранных комплектующих. Однако аналитики считают, что увеличение российских резервов на 285 ракет с конца августа указывает на то, что Россия увеличила внутреннее производство ракет быстрее прогнозируемого.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главное управление разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.