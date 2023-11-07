Уровень угрозы высокий — Россия вывела в Черное море ракетоноситель

Российский ракетоноситель в Черном море. Фото: wikipedia

После перерыва, частично вызванного штормовыми условиями, Россия направила на боевое патрулирование в Черном море свой надводный корабль, оснащенный ракетами. При этом уровень ракетной угрозы — высокий.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Сообщается, что этот малый ракетный корабль класса "Буян-М" может быть вооружен до восьми ракет "Калибр". Считаем, что риск от ракетной атаки очень высок. При получении сигнала о воздушной тревоге незамедлительно следует пройти в защищенное помещение.

"Уровень ракетной угрозы оцениваем как очень высокий. По сигналу воздушной тревоги переходите в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, что на сегодня российские войска имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет. Только за последний месяц количество ракет выросло на 115 единиц.