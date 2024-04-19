Атака на 29Б6 Контейнер, радіолокаційна станція, важливість для російської армії

РЛС 29Б6 "Контейнер". Фото: росЗМІ

Російська Федерація продовжує зазнавати дошкульних дронових ударів. Ударів, які можуть вивести з ладу фактично усю систему безпеки країни-агресора. Що відомо про загоризонтну радіолокаційну станцію "Контейнер", яка була уражена безпілотниками 17 квітня – у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Дві атаки на Мордовію

11 квітня безпілотні літальні апарати атакували військовий об’єкт у місті Ковилкіно, що в Республіці Мордовія. Внаслідок тієї атаки, за інформацією ЗМІ, постраждала будівля командного пункту об’єкту 29Б6 "Контейнер".

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Ця атака стала першою, але не останньою на 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, що під Ковилкіним. 17 квітня безпілотники, які українські ЗМІ пов’язують із Головним управлінням розвідки українського Міноборони, знову атакували цей військовий об’єкт.

РЛС "Контейнер" на супутникових мапах

Чим же настільки важливий для збройних сил Російської Федерації цей 590-й окремий радіотехнічний вузол, розташований майже 700 кілометрах від українського кордону? І чим займається об'єкт 29Б6 "Контейнер", уже двічі атакований дронами?

Спадщина Холодної війни

"Контейнер" — це радіолокаційна станція, але не звичайна, на кшталт тих, які російський окупаційний контингент використовує на театрі воєнних дій в Україні. Це локатор загоризонтного типу, який контролювати повітряний простір на відстань кількох тисяч кілометрів.

Ідея будівництва таких радіолокаторів з’явилася ще в часи Холодної війни. Наприклад, в СРСР існували такі загоризонтні радіолокаційні станції "Дуга", які були призначені, зокрема, для раннього виявлення запуску міжконтинентальних балістичних ракет з території Сполучених Штатів Америки.

До речі, дві з трьох об’єктів "Дуга" були розташовані в Україні. Це експериментальна установка біля Миколаєва, яку демонтували ще 2001 року, та об’єкт "Чорнобиль-2" неподалік від Прип’яті, який не встигли запустити через вибух на Чорнобильській АЕС. У довоєнні часи до цього велетенського об'єкту могли потрапити туристи, які відвідували Зону ЧАЕС.

Одна РЛС на усю країну

Об’єкт 29Б6 "Контейнер" — дещо скромніших розмірів та характеристик. Хоча 150 антен, встановлених на полігоні під Ковилкіним (і це тільки приймальна частина, є ще й передавальна, яка розташована на Волзі, біля Нижнього Новгорода), також виглядають досить потужно.

Ця загоризонтна радіолокаційна станція може відстежувати понад 5 тисяч різноманітних об’єктів у повітряному просторі глибиною до 3000 кілометрів і висотою до 100 кілометрів. Фактично вона контролює увесь сектор неба, на який скерована.

Таких РЛС російське військове командування планувало встановити чотири, аби вони контролювали усі сусідні з Росією держави. Та 2019 року на бойове чергування запустили лише цей "Контейнер", у Мордовії. Інші поки що стадії виготовлення та розробки.

Сліпа зона "Контейнера"

Попри таку потужність, у "Контейнера" є один конструктивний мінус, яким, імовірно, і скористалися дрони, які, скоріш за все, прилетіли з території України. Справа в тому, що об’єкт 29Б6 має так звану "сліпу зону" — тобто територію глибиною до 900 кілометрів, де він просто не може нічого помітити.

Сліпа зона РЛС "Контейнер"

Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що від Ковилкіного до державного російсько-українського кордону — близько 700 кілометрів. Тобто — слідкувати за тим, що відбувається у практично усьому повітряному просторі України, ця загоризонтна радіолокаційна станція може, але побачити те, що відбувається на російській території, нездатна.

Саме тому "Контейнер" мають захищати радіолокаційні станції меншого калібру, а також прив’язані до цих станцій системи протиповітряної оборони. (Про одну із таких станцій, яка була знищена днями внаслідок операції СБУ, Новини.LIVE також розкажуть у окремому матеріалі.) Та, як бачимо, дрони змогли долетіти до Мордовії уже двічі за сім днів. Схоже, Росія невдовзі може залишитися без свого унікального військово-технічного об’єкту – а її армія на території України залишиться без радіолокаційних "очей". І це – напередодні прибуття до України американських винищувачів F-16.