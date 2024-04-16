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СБУ уразила російську РЛС "Небо-У" у Брянській області

16 квітня 2024 12:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
СБУ уразила російську РЛС "Небо-У" у Брянській області
Знищена РЛС. Фото: надано СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки уразила російську радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії "Небо-У" в Брянській області РФ. Це вже друга установка такого типу, яку знищило 13-те Головне Управління військової контррозвідки СБУ

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ. 

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Знищення російської РЛС 

За словами співрозмовників у СБУ, уразили комплекс сім дронів літакового типу. 

"На цей раз у росіян стало менше на один модернізований комплекс "Небо-У", який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння", — сказали в СБУ. 

Як відомо, дана установка, вартістю у 100 мільйонів доларів, контролювала небо на 700 кілометрів вглиб території України. Крім того, завдяки її знищенню ворог має менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону нашої держави. 

"Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці. Комплекс "Небо-У" більше не працює і, ймовірно, перетворився на друшляк", — сказали в СБУ. 

Нагадаємо, військові спеціального підрозділу Головного управління розвідки майстерно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Це сталося 14 квітня, коли російські зенітники якраз святкували День військ протиповітряної оборони РФ.  

Додамо, у СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук".

СБУ
війна
росіяни
військова техніка
окупанти
Василь Малюк
війна в Україні
Росія

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