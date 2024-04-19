Атака на 29Б6 Контейнер, радиолокационная станция, важность для российской армии

РЛС "Контейнер" — чем важна российская станция, атакованная дронами в Мордовии.
Российская Федерация продолжает испытывать чувствительные дроновые удары. Удары, которые могут вывести из строя фактически всю систему безопасности страны-агрессора. Что известно о загоризонтной радиолокационной станции "Контейнер", пораженной беспилотниками 17 апреля — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.
Две атаки на Мордовию
11 апреля беспилотные летательные аппараты атаковали военный объект в городе Ковилкино в Республике Мордовия. В результате той атаки, по информации СМИ, пострадало здание командного пункта объекта 29Б6 "Контейнер".
Эта атака стала первой, но не последней на 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 под Ковилкиным. 17 апреля беспилотники, связывающие украинские СМИ с Главным управлением разведки украинского Минобороны, снова атаковали этот военный объект.
Чем же настолько важен для вооруженных сил Российской Федерации этот 590 отдельный радиотехнический узел, расположенный почти в 700 километрах от украинской границы? И чем занимается объект 29Б6 "Контейнер", уже дважды атакованный дронами?
Наследие Холодной войны
"Контейнер" — это радиолокационная станция, но не обычная, типа тех, которые российский оккупационный контингент использует на театре военных действий в Украине. Это локатор загоризонтного типа, контролирующий воздушное пространство на расстояние нескольких тысяч километров.
Идея строительства таких радиолокаторов появилась еще во время Холодной войны. К примеру, в СССР существовали такие загоризонтальные радиолокационные станции "Дуга", которые были предназначены, в частности, для раннего обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов Америки.
Кстати, два из трех объектов "Дуга" находились в Украине. Это экспериментальная установка возле Николаева, демонтированная еще в 2001 году, и объект "Чернобыль-2" неподалеку от Припяти, который не успели запустить из-за взрыва на Чернобыльской АЭС. В довоенное время к этому гигантскому объекту могли попасть туристы, посещавшие Зону ЧАЭС.
Одна РЛС на всю страну
Объект 29Б6 "Контейнер" — более скромные размеры и характеристики. Хотя 150 антенн, установленных на полигоне под Ковилкиным (и это только приемная часть, есть еще и передающая, расположенная на Волге, у Нижнего Новгорода), также смотрятся достаточно мощно.
Эта загоризонтная радиолокационная станция может отслеживать более 5 тысяч различных объектов в воздушном пространстве глубиной до 3000 км и высотой до 100 км. Фактически, она контролирует весь сектор неба, на который направлена.
Таких РЛС российское военное командование планировало установить четыре, чтобы они контролировали все соседние с Россией государства. Но в 2019 году на боевое дежурство запустили только этот "Контейнер" в Мордовии. Остальные пока стадии изготовления и разработки.
Слепая зона "Контейнера"
Несмотря на такую мощность, у "Контейнера" есть один конструктивный минус, которым, вероятно, воспользовались дроны, которые, скорее всего, прилетели с территории Украины. Дело в том, что объект 29Б6 имеет так называемую "слепую зону" — то есть территорию глубиной до 900 километров, где он просто не может ничего заметить.
Напомним, что от Ковилкино до государственной российско-украинской границы — около 700 километров. То есть следить за происходящим в практически всем воздушном пространстве Украины эта загоризонтная радиолокационная станция может, но увидеть то, что происходит на российской территории, неспособна.
Именно поэтому "Контейнер" должен защищать радиолокационные станции меньшего калибра, а также привязаны к этим станциям системы противовоздушной обороны. (Об одной из таких станций, которая была уничтожена на днях в результате операции СБУ, Новини.LIVE также расскажут в отдельном материале.) Но, как видим, дроны смогли долететь до Мордовии уже дважды в семь дней. Похоже, Россия может вскоре остаться без своего уникального военно-технического объекта – а ее армия на территории Украины останется без радиолокационных "глаз". И это накануне прибытия в Украину американских истребителей F-16.
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