Атака на 29Б6 Контейнер, радиолокационная станция, важность для российской армии

РЛС 29Б6 "Контейнер". Фото: росСМИ

Российская Федерация продолжает испытывать чувствительные дроновые удары. Удары, которые могут вывести из строя фактически всю систему безопасности страны-агрессора. Что известно о загоризонтной радиолокационной станции "Контейнер", пораженной беспилотниками 17 апреля — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Две атаки на Мордовию

11 апреля беспилотные летательные аппараты атаковали военный объект в городе Ковилкино в Республике Мордовия. В результате той атаки, по информации СМИ, пострадало здание командного пункта объекта 29Б6 "Контейнер".

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Эта атака стала первой, но не последней на 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 под Ковилкиным. 17 апреля беспилотники, связывающие украинские СМИ с Главным управлением разведки украинского Минобороны, снова атаковали этот военный объект.

РЛС "Контейнер" на спутниковых картах

Чем же настолько важен для вооруженных сил Российской Федерации этот 590 отдельный радиотехнический узел, расположенный почти в 700 километрах от украинской границы? И чем занимается объект 29Б6 "Контейнер", уже дважды атакованный дронами?

Наследие Холодной войны

"Контейнер" — это радиолокационная станция, но не обычная, типа тех, которые российский оккупационный контингент использует на театре военных действий в Украине. Это локатор загоризонтного типа, контролирующий воздушное пространство на расстояние нескольких тысяч километров.

Идея строительства таких радиолокаторов появилась еще во время Холодной войны. К примеру, в СССР существовали такие загоризонтальные радиолокационные станции "Дуга", которые были предназначены, в частности, для раннего обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов Америки.

Кстати, два из трех объектов "Дуга" находились в Украине. Это экспериментальная установка возле Николаева, демонтированная еще в 2001 году, и объект "Чернобыль-2" неподалеку от Припяти, который не успели запустить из-за взрыва на Чернобыльской АЭС. В довоенное время к этому гигантскому объекту могли попасть туристы, посещавшие Зону ЧАЭС.

Одна РЛС на всю страну

Объект 29Б6 "Контейнер" — более скромные размеры и характеристики. Хотя 150 антенн, установленных на полигоне под Ковилкиным (и это только приемная часть, есть еще и передающая, расположенная на Волге, у Нижнего Новгорода), также смотрятся достаточно мощно.

Эта загоризонтная радиолокационная станция может отслеживать более 5 тысяч различных объектов в воздушном пространстве глубиной до 3000 км и высотой до 100 км. Фактически, она контролирует весь сектор неба, на который направлена.

Таких РЛС российское военное командование планировало установить четыре, чтобы они контролировали все соседние с Россией государства. Но в 2019 году на боевое дежурство запустили только этот "Контейнер" в Мордовии. Остальные пока стадии изготовления и разработки.

Слепая зона "Контейнера"

Несмотря на такую мощность, у "Контейнера" есть один конструктивный минус, которым, вероятно, воспользовались дроны, которые, скорее всего, прилетели с территории Украины. Дело в том, что объект 29Б6 имеет так называемую "слепую зону" — то есть территорию глубиной до 900 километров, где он просто не может ничего заметить.

Слепая зона РЛС "Контейнер"

Фото: росСМИ

Напомним, что от Ковилкино до государственной российско-украинской границы — около 700 километров. То есть следить за происходящим в практически всем воздушном пространстве Украины эта загоризонтная радиолокационная станция может, но увидеть то, что происходит на российской территории, неспособна.

Именно поэтому "Контейнер" должен защищать радиолокационные станции меньшего калибра, а также привязаны к этим станциям системы противовоздушной обороны. (Об одной из таких станций, которая была уничтожена на днях в результате операции СБУ, Новини.LIVE также расскажут в отдельном материале.) Но, как видим, дроны смогли долететь до Мордовии уже дважды в семь дней. Похоже, Россия может вскоре остаться без своего уникального военно-технического объекта – а ее армия на территории Украины останется без радиолокационных "глаз". И это накануне прибытия в Украину американских истребителей F-16.