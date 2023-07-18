"Робота нагадує риболовлю": прикордонники розповіли про нічні бої з окупантами
Прикордонники тримають оборону на Донецькому напрямку. Під обстрілами захисники ведуть вогонь по російських загарбниках.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Як українські захисники тримають оборону на Донеччині?
Прикордонники, які тримають оборону на Донецькому напрямку спільно із військовими ЗСУ, за допомогою аеророзвідки відстежують рух як піхоти, так і техніки загарбників. Позиції окупантів прикордонники обстрілюють як вдень, так і вночі.
"Дивимось на планшеті, чи лізуть нехороші люди. Ми їх помічаємо, беремо координати, виводимо приціл і стріляємо", — розповів під час бойового чергування прикордонник Олександр.
За словами військових, така робота дещо нагадує риболовлю. Адже часом доводиться очікувати, доки вороги втратять пильність.
"Буває по-різному. Буває годину, буває пів ночі. Як рибалка! Сидиш довго, кльову немає", — каже Олександр.
Як виглядають нічні бої з окупантами на донецькому напрямку, захисники продемонстрували у відео.
Нагадаємо, військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали захопливі кадри своєї професійної роботи.