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"Робота нагадує риболовлю": прикордонники розповіли про нічні бої з окупантами

18 липня 2023 09:33
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Робота нагадує риболовлю": прикордонники розповіли про нічні бої з окупантами
Прикордонники перезаряджають міномет. Фото: скриншот з відео Держприкордонслужби
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Прикордонники тримають оборону на Донецькому напрямку. Під обстрілами захисники ведуть вогонь по російських загарбниках.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України. 

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Прикордонники, які тримають оборону на Донецькому напрямку спільно із військовими ЗСУ, за допомогою аеророзвідки відстежують рух як піхоти, так і техніки загарбників. Позиції окупантів прикордонники обстрілюють як вдень, так і вночі.

"Дивимось на планшеті, чи лізуть нехороші люди. Ми їх помічаємо, беремо координати, виводимо приціл і стріляємо", — розповів під час бойового чергування прикордонник Олександр.

За словами військових, така робота дещо нагадує риболовлю. Адже часом доводиться очікувати, доки вороги втратять пильність. 

"Буває по-різному. Буває годину, буває пів ночі. Як рибалка! Сидиш довго, кльову немає", — каже Олександр. 

Як виглядають нічні бої з окупантами на донецькому напрямку, захисники продемонстрували у відео.

Нагадаємо, військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали захопливі кадри своєї професійної роботи.

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