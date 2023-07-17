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Українські мінометники показали захопливі кадри своєї професійної роботи

17 липня 2023 10:07
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Українські мінометники показали захопливі кадри своєї професійної роботи
Запуск снаряда з міномета. Фото: скриншот з відео
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно наближають перемогу України. Для цього захисники використовують мінометну техніку.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ

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У оприлюдненому відео можна побачити, як воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого підбивають російські танки.

"Міна! Ще міна! Так мило звучить професійна робота Князівських мінометників, яка мінусує ворогів. Кожен мінометний постріл наближає нас до Перемоги!", — йдеться у повідомленні. 

На сторінці бригади публікують й інші досягнення захисників. У дописах нерідко використовують поетичні рядки. Подвиги українських лицарів тягнуться ще з початку російської збройної агресії 2014 року. 

До слова, 5 травня 2023 року Президент Володимир Зеленський нагородив 14 окрему механізована бригаду почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Нагадаємо, нещодавно вражаючими кадрами роботи поділилися й "азовці". На відео захисники ефектно знищили ворожу техніку. 

 

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