"Работа напоминает рыбалку": пограничники рассказали о ночных боях с оккупантами

Пограничники перезаряжают миномет. Фото: скриншот с видео Госпогранслужбы

Пограничники держат оборону в Донецком направлении. Под обстрелами защитники ведут огонь по российским захватчикам.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Пограничники, держащие оборону на Донецком направлении совместно с военными ВСУ, с помощью аэроразведки отслеживают движение как пехоты, так и техники захватчиков. Позиции оккупантов пограничники обстреливают как днем, так и ночью.

"Смотрим на планшете, лезут ли нехорошие люди. Мы их замечаем, берем координаты, выводим прицел и стреляем", — рассказал во время боевого дежурства пограничник Александр.

По словам военных, такая работа несколько напоминает рыбалку. Ведь порой приходится ждать, пока враги потеряют бдительность.

"Бывает по-разному. Бывает час, бывает полночи. Как рыбак! Сидишь долго, клева нет", — говорит Александр.

Как выглядят ночные бои с оккупантами на донецком направлении, защитники продемонстрировали в видео.

Напомним, военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали увлекательные кадры своей профессиональной работы.