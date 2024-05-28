Понад 10 роботизованих комплексів Міноборони залучило у ЗСУ

Роботизована зброя в ЗСУ. Фото: скриншот

У Міністерстві оборони України заявили, що від початку року кодифікували та допустили до використання в Збройних силах України понад 10 роботизованих комплексів. Йдеться про роботехніку українського виробництва.

Про це повідомляє Міноборони в Telegram у вівторок, 28 травня.

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"Сучасні технології, як-от дрони та наземні роботизовані платформи, допомагають мінімізувати контакт з противником і захищати життя військових. Роботизація посилює бойові спроможності підрозділів Сил оборони України", — зазначили в міністерстві.

У відомстві додали, що роботизовані платформи застосовують для перевезення зброї та стрільби з укриття. Деякі комплекси ідеально проявили себе під час випробувань та здобули позитивні відгуки від бійців.

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Нагадаємо, що час і розробки не стоять на місці, а впевнено крокують в ногу з часом. Так, китайські військові представили бойового робота-собаку, який оснащений автоматичною гвинтівкою.

Водночас ворог теж застосовує роботизовану техніку на полі бою, зокрема нещодавно українські військові знищили російську роботизовану установку.

Додамо, що роботизовану техніку використовують не лише для ведення війни, а й у буденному житті. Так, рятувальникам у гасінні пожежі в Одеській області допомагав спеціальний робот.