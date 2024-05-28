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Работы в ВСУ — в Минобороны назвали количество роботизированной техники в армии

28 мая 2024 23:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Более 10 роботизированных комплексов Минобороны привлекло в ВСУ
Роботизированное оружие в ВСУ. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Министерстве обороны Украины заявили, что с начала года кодифицировали и допустили к использованию в Вооруженных силах свыше 10 роботизированных комплексов. Речь идет о роботехнике украинского производства.

Об этом сообщает Минобороны в Telegram во вторник, 28 мая.

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"Современные технологии, такие как дроны и наземные роботизированные платформы, помогают минимизировать контакт с противником и защищать жизнь военных. Роботизация усиливает боевые способности подразделений Сил обороны Украины", — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что роботизированные платформы применяются для перевозки оружия и стрельбы из укрытия. Некоторые комплексы идеально проявили себя во время испытаний и получили положительные отзывы от бойцов.

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Напомним, что время и разработки не стоят на месте, а уверенно шагают в ногу со временем. Так, китайские военные представили боевого робота-собаку, оснащенного автоматической винтовкой.

В то же время враг тоже применяет роботизированную технику на поле боя, в частности, недавно украинские военные уничтожили российскую роботизированную установку.

Добавим, что роботизированную технику используют не только для ведения войны, но и в повседневной жизни. Так, спасателям в тушении пожара в Одесской области помогал специальный робот.

Минобороны
ВСУ
технологии
война в Украине
производство
роботы

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