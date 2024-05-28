Более 10 роботизированных комплексов Минобороны привлекло в ВСУ

Роботизированное оружие в ВСУ. Фото: скриншот

В Министерстве обороны Украины заявили, что с начала года кодифицировали и допустили к использованию в Вооруженных силах свыше 10 роботизированных комплексов. Речь идет о роботехнике украинского производства.

Об этом сообщает Минобороны в Telegram во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Роботизированная техника в ВСУ

"Современные технологии, такие как дроны и наземные роботизированные платформы, помогают минимизировать контакт с противником и защищать жизнь военных. Роботизация усиливает боевые способности подразделений Сил обороны Украины", — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что роботизированные платформы применяются для перевозки оружия и стрельбы из укрытия. Некоторые комплексы идеально проявили себя во время испытаний и получили положительные отзывы от бойцов.

Больше новостей о робомире

Напомним, что время и разработки не стоят на месте, а уверенно шагают в ногу со временем. Так, китайские военные представили боевого робота-собаку, оснащенного автоматической винтовкой.

В то же время враг тоже применяет роботизированную технику на поле боя, в частности, недавно украинские военные уничтожили российскую роботизированную установку.

Добавим, что роботизированную технику используют не только для ведения войны, но и в повседневной жизни. Так, спасателям в тушении пожара в Одесской области помогал специальный робот.