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Українські захисники знищили ворожу роботизовану установку — ефектне відео

23 квітня 2024 07:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Українські захисники знищили ворожу роботизовану установку — ефектне відео
Робот російських військ. Фото: Скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські військові знову продемонстрували свою ефективність у боротьбі з технікою противника. Так, за допомогою FPV-дрона успішно знищили російську роботизовану установку. 

Про це повідомила 72-га ОМБр РУБпАК "Булава" в Telegram-каналі.

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Знищення ворожого робота 

В соцмережах з'явилося відео, де один з російських дронів був зненацька застигнутий прямо посеред населеного пункту, але оператори з бригади "Булава" РУБПАК 72-ї ОМБр успішно знищили його за допомогою FPV-дрона.

"Наземний дрон поповнив статистику знищеної російської техніки", — зазначено в телеграм-каналі бригади.

Що відомо про роботизований дрон

Російські війська все частіше використовують робототехніку, зокрема для радіоелектронної боротьби з українськими безпілотниками. Один із нових розробок — Робо-РЕБ, призначений для перешкоджання роботі українських дронів шляхом радіоелектронного пригнічення.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.

Також ми писали, що військові Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.

робот
окупанти
дрони
війна в Україні

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