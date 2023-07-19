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Роботу ТЦК перевіряють по всій Україні: куди звертатись у разі порушення прав

19 липня 2023 04:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Куди звертатися, якщо ТЦК перевищують повноваження — українцям пояснили
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Доволі часто в ЗМІ висвітлюють конфліктні ситуації та суперечки між військовозобов'язаними та співробітниками ТЦК. Не рідко військкоми перевищують свої повноваження. Через що в усіх куточках України почалися перевірки роботи ТЦК та СП. 

Детальніше про це розповів перший заступник голови Міноборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк на офіційній сторінці в Telegram. Також він пояснив українцям, куди звертатися, якщо їх права порушують. 

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За його словами, в регіонах працюють відповідні робочі групи від оборонного відомства. Також перевіркою займаються правоохоронні органи. 

"Всі повинні розуміти, що для України сьогодні питання військового обов’язку і військової служби, мобілізації, соціального захисту воїнів — надзвичайно важливі. Відтак, ретельно та виважено перевіряємо якість виконання центрами комплектування своїх функцій, усуваємо проблемні моменти, аналізуємо звернення громадян", — зазначив посадовець.

 

Роботу ТЦК перевіряють по всій Україні: куди звертатись у разі порушення прав
Генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Фото: espreso.tv

Павлюк підкреслив, що за всіма випадками будуть проведені розслідування й прийняті суворі покарання. 

Військовий посадовець закликав громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, звертатися за номером телефону: 

  • 0 800 31 01 79;

або писати онлайн: 

Раніше ми повідомляли, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Також ми розповідали, як діяти українцям, коли працівники територіальних центрів відбирають телефони та особисті речі.

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