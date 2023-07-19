Куди звертатися, якщо ТЦК перевищують повноваження — українцям пояснили

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Доволі часто в ЗМІ висвітлюють конфліктні ситуації та суперечки між військовозобов'язаними та співробітниками ТЦК. Не рідко військкоми перевищують свої повноваження. Через що в усіх куточках України почалися перевірки роботи ТЦК та СП.

Детальніше про це розповів перший заступник голови Міноборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк на офіційній сторінці в Telegram. Також він пояснив українцям, куди звертатися, якщо їх права порушують.

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За його словами, в регіонах працюють відповідні робочі групи від оборонного відомства. Також перевіркою займаються правоохоронні органи.

"Всі повинні розуміти, що для України сьогодні питання військового обов’язку і військової служби, мобілізації, соціального захисту воїнів — надзвичайно важливі. Відтак, ретельно та виважено перевіряємо якість виконання центрами комплектування своїх функцій, усуваємо проблемні моменти, аналізуємо звернення громадян", — зазначив посадовець.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Фото: espreso.tv

Павлюк підкреслив, що за всіма випадками будуть проведені розслідування й прийняті суворі покарання.

Військовий посадовець закликав громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, звертатися за номером телефону:

0 800 31 01 79;

або писати онлайн:

на електронну пошту [email protected];

на чат-бот в Telegram.

Раніше ми повідомляли, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Також ми розповідали, як діяти українцям, коли працівники територіальних центрів відбирають телефони та особисті речі.