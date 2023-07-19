Куда обращаться, если ТЦК превышают полномочия — украинцам объяснили

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Довольно часто в СМИ освещают конфликтные ситуации и споры между военнообязанными и сотрудниками ТЦК. Не редко военнослужащие превышают свои полномочия. Поэтому во всех уголках Украины начались проверки работы ТЦК и СП.

Детальнее об этом рассказал первый заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Александр Павлюк на официальной странице в Telegram. Также он объяснил украинцам, куда обращаться, если их права нарушают.

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По его словам, в регионах работают рабочие группы от оборонного ведомства. Также проверкой занимаются правоохранительные органы.

"Все должны понимать, что для Украины сегодня вопросы воинской обязанности и военной службы, мобилизации, социальной защиты воинов — чрезвычайно важны. Следовательно, тщательно и взвешенно проверяем качество выполнения центрами комплектования своих функций, устраняем проблемные моменты, анализируем обращения граждан", — отметил он.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк. Фото: espreso.tv

Павлюк подчеркнул, что по всем случаям будут проведены расследования и приняты суровые наказания.

Военный чиновник призвал граждан, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, обращаться по телефону:

0 800 31 01 79;

или писать онлайн:

по электронной почте [email protected];

в чат-бот в Telegram.

Ранее мы сообщали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Напомним, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Также мы рассказывали, как поступать украинцам, когда работники территориальных центров отбирают телефоны и личные вещи.