Изменения в работе ВВК — к чему следует готовиться украинцам

Работа военно-врачебных комиссий. Фото: google.com

В Украине продолжают реформировать и улучшать работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Так власти ввели ряд важных изменений.

О них подробно рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на официальной странице в Telegram.

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По ее словам, прежде всего для улучшения работы военно-врачебных комиссий было увеличено количество гарнизонных ВВК на базе гражданских учреждений здравоохранения.

Что уже сделано для улучшения работы военно-врачебных комиссий:

Принята Программа медицинских гарантий для финансирования работы врачей, а также оплаты соответствующих лабораторных исследований, необходимых для прохождения ВВК.

Разработаны рекомендации по организации работы ВВК и обслуживанию посетителей, включая основные требования к помещениям, по удовлетворению физиологических и бытовых потребностей посетителей, информированию, навигации, организации очереди.

Проводится пилотирование процессов электронного документооборота между воинскими частями, здравоохранительными учреждениями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Приняты изменения в законодательство Украины, касающиеся возможности создания ВЛК при гражданских (государственных и коммунальных) учреждениях здравоохранения и других силах безопасности и обороны, а также усовершенствование вопросов оформления и направления медицинских и других документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.

Прохождение ВВК. Фото: freepik.com

Онлайн-запись на ВВК и вопросы безопасности личных данных военнослужащих

Кроме того, Маляр отметила, что электронная запись на военно-врачебную комиссию уже функционирует у 90% военных госпиталей.

"Минобороны продолжает тестирование электронной очереди для записи на военно-врачебную комиссию в военных госпиталях страны. По состоянию на конец мая, электронная запись на ВВК уже функционирует в 90% военных госпиталей", — отметила замминистра.

Она добавила, что развертывание электронной очереди в военных госпиталях — это комплексный процесс, нуждающийся в административных и технических ресурсах со стороны больницы и воинской части.

"Нужно провести соответствующую тренировку должностных лиц, обеспечить необходимую технику и доступ в интернет, а также иметь необходимые разрешения и согласования, поскольку речь идет о личных данных военнослужащих", — пояснила Маляр.

По ее словам, в двух госпиталях продолжается установка административного ресурса и необходимой технической инфраструктуры для эффективной работы электронной очереди. В других госпиталях отрабатываются механизмы и сценарии записи и прохождения ВВК.

Прохождение ВВК военным. Фото: google.com

Напомним, мы сообщали, что в Украине были приняты новые законопроекты №9154 и №9158, которые изменяют процесс оформления документов для лечения военнослужащих, а также усовершенствуют систему прохождения военнообязанных медосмотров.

Ранее мы писали о том, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.

Также мы рассказывали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.