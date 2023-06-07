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Романенко та Кучеренко обговорять підрив ГЕС та контрнаступ ЗСУ: прямий ефір Новини.LIVE

7 червня 2023 09:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Романенко та Кучеренко обговорять підрив ГЕС та контрнаступ ЗСУ: прямий ефір Новини.LIVE
Генерал-лейтенант запасу та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко та народний депутат "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко стали гостями ефіру Новини.LIVE. Вони обговорять підрив Каховської ГЕС у Херсонській області та ситуацію на фронті.

Подивитися прямий ефір можна о 10:00 на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Романенко та Кучеренко поговорять про те, як український контрнаступ пов'язаний з Бєлгородською областю. Вони також обговорять перемоги у Бахмуті, зміни на фронті та вплив підриву Каховської ГЕС на енергосистему.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується. Однак за його словами, упродовж 20 годин рівень води збільшиться.

Додамо, російські окупаційні війська втрачають позиції під Бахмутом. Сили оборони України успішно просуваються уперед на флангах навколо цього міста.

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