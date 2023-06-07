Романенко та Кучеренко обговорять підрив ГЕС та контрнаступ ЗСУ: прямий ефір Новини.LIVE

Генерал-лейтенант запасу та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. Фото: Новини.LIVE

Генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко та народний депутат "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко стали гостями ефіру Новини.LIVE. Вони обговорять підрив Каховської ГЕС у Херсонській області та ситуацію на фронті.

Подивитися прямий ефір можна о 10:00 на You-Tube каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE

Романенко та Кучеренко поговорять про те, як український контрнаступ пов'язаний з Бєлгородською областю. Вони також обговорять перемоги у Бахмуті, зміни на фронті та вплив підриву Каховської ГЕС на енергосистему.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується. Однак за його словами, упродовж 20 годин рівень води збільшиться.

Додамо, російські окупаційні війська втрачають позиції під Бахмутом. Сили оборони України успішно просуваються уперед на флангах навколо цього міста.