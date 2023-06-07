Окупанти втрачають позиції під Бахмутом, — Сирський
Російські окупаційні війська втрачають позиції під Бахмутом. Сили оборони України успішно просуваються уперед на флангах навколо цього міста.
Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Наступ навколо Бахмута
За словами генерал-полковника Сирського, Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутській ділянці фронту.
Українські захисники проводять атаки на флангах навколо Бахмута. А російські окупанти втрачають позиції на цьому напрямку.
Як воюють українські штурмовики
За словами командувача Сухопутних військ ЗС України, на цій ділянці фронту успішно протидії російським окупантам 3-я окрема штурмова бригада.
Олександр Сирський опублікував відео роботи військовослужбовців 3-ої ОШБр під Бахмутом.
Нагадаємо, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як змінилась ситуація навколо Бахмута. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, ворогу не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони.