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Окупанти втрачають позиції під Бахмутом, — Сирський

7 червня 2023 09:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти втрачають позиції під Бахмутом, — Сирський
Українські війська продовжують рух уперед навколо Бахмута. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська втрачають позиції під Бахмутом. Сили оборони України успішно просуваються уперед на флангах навколо цього міста.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Наступ навколо Бахмута

За словами генерал-полковника Сирського, Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутській ділянці фронту.

Українські захисники проводять атаки на флангах навколо Бахмута. А російські окупанти втрачають позиції на цьому напрямку.

Як воюють українські штурмовики

За словами командувача Сухопутних військ ЗС України, на цій ділянці фронту успішно протидії російським окупантам 3-я окрема штурмова бригада.

Олександр Сирський опублікував відео роботи військовослужбовців 3-ої ОШБр під Бахмутом.

Нагадаємо, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як змінилась ситуація навколо Бахмута. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, ворогу не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони.

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