Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Романенко и Кучеренко обсудят подрыв ГЭС и контрнаступление ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE arrow

Романенко и Кучеренко обсудят подрыв ГЭС и контрнаступление ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE

7 июня 2023 09:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Романенко и Кучеренко обсудят подрыв ГЭС и контрнаступление ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE
Генерал-лейтенант запаса и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко и народный депутат "Батьківщина", министр по ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко стали гостями эфира Новини.LIVE. Они обсудят подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области и ситуацию на фронте.

Посмотреть прямой эфир можно в 10:00 на You-Tube канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир Новини.LIVE

Романенко и Кучеренко поговорят о том, как украинское контрнаступление связано с Белгородской областью. Они обсудят победы в Бахмуте, изменения на фронте и влияние подрыва Каховской ГЭС на энергосистему.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что глава Херсонской ОВ Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.

Добавим, российские оккупационные войска теряют позиции под Бахмутом. Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед по флангам вокруг этого города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас