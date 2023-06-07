Романенко и Кучеренко обсудят подрыв ГЭС и контрнаступление ВСУ: прямой эфир Новини.LIVE
Генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко и народный депутат "Батьківщина", министр по ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко стали гостями эфира Новини.LIVE. Они обсудят подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области и ситуацию на фронте.
Посмотреть прямой эфир можно в 10:00 на You-Tube канале Новини.LIVE.
Прямой эфир Новини.LIVE
Романенко и Кучеренко поговорят о том, как украинское контрнаступление связано с Белгородской областью. Они обсудят победы в Бахмуте, изменения на фронте и влияние подрыва Каховской ГЭС на энергосистему.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что глава Херсонской ОВ Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.
Добавим, российские оккупационные войска теряют позиции под Бахмутом. Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед по флангам вокруг этого города.